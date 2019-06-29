”العسكري السوداني“: ”الحرية والتغيير“ تتحمل مسؤولية أي روح تزهق الأحد

قال المجلس العسكري السوداني، السبت، إن قوى الحرية والتغيير تتحمل مسؤولية أي روح تزهق، أو تخريب يحدث، جراء تعطيل المرور وإغلاق الطرق في التظاهرات المعلن عنها الأحد. جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري.

وأضاف المجلس في بيانه: ”أعلنت قوى الحرية والتغيير عن مسيرة غدًا الأحد في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري، الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك“.

وأضاف: ”لقد بذل المجلس العسكري كل ما في وسعه لدرء الفتن وحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية متلاحمة متماسكة“.

وتابع: ”انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية، ومع إيماننا بحق التغيير والتظاهر، إلا أننا ننبه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا“.

وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت تنظيم مواكب جماهيرية مليونية، الأحد، تحت اسم ”مواكب الحداد على الشهداء“، محذرة المجلس العسكري من ”التضييق“ و“ممارسة العنف“ ضدها.