بعد أيام من عودة التوتر.. اتفاق جديد للتهدئة بين حماس وإسرائيل برعاية أممية

أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، فجر الجمعة، التوصل لتثبيت اتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك بعد تصاعد وتيرة إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من غزة، والردود الإسرائيلية بممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية على قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه ”تم التوصل لاتفاق هدنة بوساطة الأمم المتحدة بين إسرائيل وحماس، يتضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة.“

وأضافت الإذاعة، أن ”الاتفاق يشمل توقف حماس عن إطلاق البالونات الحارقة، والسيطرة على المتظاهرين على طول السياج الحدودي، وفي المقابل، تجدد إسرائيل دخول صهاريج وقود الديزل إلى محطة توليد الكهرباء“.

كما يشمل الاتفاق توسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلًا، وإعادة 60 قاربًا تمت مصادرتها من صيادي غزة على مر السنوات الماضية.

من جانبها، تطرقت وكالة ”سوا“ الفلسطينية الإخبارية، إلى الأنباء بشأن التوصل إلى الهدنة، قائلة إنه تم بمقتضاها الاتفاق على إعادة ضخ الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء في غزة، اعتبارًا من صباح الجمعة، بعد أن كانت إسرائيل قد أوقفت ضخ الوقود منذ الثلاثاء الماضي.

وشهدت الأيام الماضية تزايد وتيرة إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، فضلاً عن عودة المسيرات الليلية التي تعرف بـ“الإرباك الليلي“.

وفي المقابل، قلصت إسرائيل مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 6 أميال فقط من أصل 15 ميلًا، كما أوقفت تزويد محطة الكهرباء في غزة بالسولار اللازم لتشغيلها، وهو ما أدى لتوقف أحد مولدات الكهرباء الثلاثة.