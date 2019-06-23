”فتح“ تدعو مصر لتقديم آليات تلزم حماس بتنفيذ اتفاقيات المصالحة 

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، يوم الأحد، مصر، إلى تقديم آليات تلزم حركة حماس بتطبيق بنود المصالحة والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وقال الرجوب في تصريح صحفي إن ”لم تقبل حماس بتطبيق بنود اتفاقية المصالحة، فعلى مصر تقديم آليات ملزمة، من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه العام 2017 أو الذهاب إلى انتخابات، ومن يفوز يتحمل كافة المسؤوليات“.

وأضاف الرجوب: ”يجب على حماس إزالة كافة مظاهر سيطرتها على الأرض في قطاع غزة، تمهيدًا لممارسة الحكومة لمسؤولياتها كافة، قبل انطلاق المشاورات من أجل عقد الانتخابات التشريعية في البداية، ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية“.

وطالب الرجوب بـ“بناء شراكة حقيقية بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل التصدي بكل حزم لصفقة القرن، وكل المشاريع التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية“.

وأكد أن ”الوضع الفلسطيني يتطلب مصالحة فورية“، مشددًا على ”ضرورة إزالة كافة الخلافات خاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي تواجه القضية الفلسطينية“.

ويشهد الموقف الفلسطيني انقسامًا جغرافيًا وسياسيًا بين حركتي فتح وحماس، عقب سيطرة الأخيرة على قطاع غزة إبان أحداث العام 2006، في ظل محاولات دولية وأممية ترعاها مصر لإتمام المصالحة بين الطرفين.