العراق يعتقل 54 شخصًا إثر حادثة اقتحام سفارة البحرين

أعلنت وزارة الداخلية العراقية فجر الجمعة، اعتقال 54 شخصًا من الذين اعتدوا على سفارة البحرين في العاصمة بغداد، فيما تم التوجيه بالتحقيق مع قائد القوة الأمنية المعنية بحماية السفارة.

واقتحم متظاهرون عراقيون، ليل الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد وسط غياب تام للسلطات الأمنية في المنطقة.

وذكر بيان صدر عن الوزارة أنه ”تم اعتقال 54 شخصًا من الذين اقتحموا مبنى سفارة البحرين في بغداد“.

وأضاف البيان أن وزير الداخلية شدد على أن ”أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط أحمر ويُمنع تجاوزه، كما وجه الوزير بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة الحماية المعنية بحماية السفارة لتقصيره بالواجب“.

وفي وقت سابق، وصل وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري إلى مبنى سفارة البحرين بعد حادثة الاقتحام التي أُثارت ردود فعل غاضبة عراقية وعربية.

من جانبها، أعربت الحكومة العراقية عن ”أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية“.

وأضافت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها في ”فيسبوك“: ”اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدًا لتقديمهم إلى القضاء“.