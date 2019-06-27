أول تعليق من سفارة البحرين في بغداد بعد اقتحامها

طالب سفير البحرين، لدى بغداد، صلاح المالكي، السلطات العراقية، بتأمين مقر سفارة المنامة في بغداد، وذلك إثر اقتحامها من قبل محتجين.

جاء ذلك في بيان للمالكي نقلته وسائل إعلام عراقية.

واقتحم متظاهرون عراقيون، مساء الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد، وسط غياب تام للسلطات الأمنية في المنطقة.

وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حشودًا من المتظاهرين يحملون الأعلام الفلسطينية متجمهرين حول السفارة وبعضهم متسور جدران السفارة.

وقال معلقون في الفيديو إنه تم إنزال العلم البحريني من فوق مبنى السفارة.

وذكرت الخارجية البحرينية في بيان إن ”السفير البحريني في بغداد، أجرى اتصالات مع المسؤولين العراقيين لتأمين السفارة في بغداد“.

وأضافت الوزارة أن ”طاقم السفارة لا يتواجد بالمبنى حاليًا بعد الحادث“.

بدوره وصل وزير الداخلية العراقية ياسين الياسري إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته.

ولم تصدر الخارجية العراقية أي بيان أو تعليق حتى اللحظة، بالرغم من مرور نحو ساعتين على الحادثة.