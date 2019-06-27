شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس‎

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على متظاهرين فلسطينيين في بلدة العيسوية شمال مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية: إن ”الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عامًا)، استشهد عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في بلدة العيساوية“.

وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي خلال مواجهات في حي عبيد ببلدة العيسوية، ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة أربعة آخرين وصفت جروحهم بين متوسطة وطفيفة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية: إن ”قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل البلدة، في حين ناشد مواطنون بإدخال سيارات الإسعاف للمنطقة“.

واندلعت المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي، بعد تنظيم مئات المواطنين وقفة احتجاجية مساء ضد الاقتحامات اليومية للجيش الإسرائيلي للمدينة.