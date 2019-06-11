الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مقر أمني شمال الضفة

أطلق الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، النار على مقر أمني فلسطيني بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة عسكري بجراح، بحسب مسؤول فلسطيني.

وقال إبراهيم رمضان، محافظ محافظة نابلس، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وحاصرت مقر جهاز الأمن الوقائي وشرعت بإطلاق النار تجاه المقر.

وأضاف إن المقر تعرض لإطلاق النار من ثلاثة جهات، مما أدى لإلحاق الضرر بنوافذه.

وبين أن الجيش الإسرائيلي استهدف حياة ضباط وعناصر الأمن الفلسطيني بدون مبرر.

وأوضح أن أحد عناصر الأمن الفلسطيني أصيب بجراح طفيفة في اليد، إثر إطلاق النار، تمت معالجته من قبل طواقم الإسعاف في الموقع.

وندد رمضان بالاستهداف، ووصفه بـ“التطور الخطير“، مشيرًا إلى أن ”الجيش الإسرائيلي بدأ بالانسحاب من محيط المقر“.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي بيان يوضح من خلاله الدوافع وراء هذا الاعتداء.