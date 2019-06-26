كوشنر: سنطرح الشق السياسي من خطة السلام بالشرق الأوسط بالوقت المناسب

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أعلن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر اليوم الأربعاء، عن أن القضايا الاقتصادية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يمكن حلها وإنه سيطرح خطة سياسية عندما يكون الوقت مناسبًا. وقال كوشنر للصحفيين بعد مؤتمر المنامة، الذي ناقش خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية، وقيمتها 50 مليار دولار، بحضور وزراء مالية ورجال أعمال: ”استطعت جمع الناس الذين يرون الأمر…