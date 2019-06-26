البحرين: ”ورشة المنامة“ خطة اقتصادية وليست صفقة 

قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، إن ”ورشة المنامة“ التي تستضيفها بلاده ليست صفقة، بقدر ما هي خطة اقتصادية من شأنها تغيير واقع المنطقة“.

وأضاف آل خليفة، في تصريحات خاصة لتلفزيون ”روسيا اليوم“، أن ”ورشة البحرين هي خطة أمريكية لإحلال السلام في المنطقة“.

وأكد أن بلاده مع حل الدولتين و“مبادرة السلام العربية”، وأن هذه الأخيرة لم تلقَ ترحيبًا من الجانب الإسرائيلي.

وتنص ”مبادرة السلام العربية“ على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.

وفي حديثه عن إيران، أكد أنها تشن حربًا بالوكالة على الدول العربية، وتهدد أمن المنطقة.

وأضاف المسؤول البحريني، أنه يثق في ”حكمة الولايات المتحدة“، وفي تعاملها مع ”تدخل إيران في المنطقة“.

وبخصوص الأزمة الخليجية مع قطر، رحب وزير الخارجية البحريني بمبادرة الكويت، مشيرًا إلى أنها ”لا تزال قائمة“.

وتحدث آل خليفة عن مشاركة عالية إقليميًا وعالميًا في ”ورشة المنامة“.