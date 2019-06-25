17 نائبًا أردنيًا يطالبون بحجب الثقة عن حكومة الرزاز بسبب المشاركة بمؤتمر البحرين

طالب عدد من النواب في البرلمان الأردني، يوم الثلاثاء، بحجب الثقة عن حكومة الدكتور عمر الرزاز، بسبب مشاركة عمّان في مؤتمر البحرين.

جاء ذلك في مذكرة تبنتها كتلة الإصلاح النيابية، ووقع عليها 17 نائبًا.

وقالت المذكرة إن ”الحكومة تجاوزت الموقف الشعبي والنيابي الذي عبر عن رفضه مشاركة الأردن في ورشة البحرين، وأعرضت الحكومة عن كل الرسائل التي وجهت لها لتحذيرها من الخروج عن موقف الشارع الأردني والإجماع الوطني، وأصرت كعادتها على اتخاذ مواقف لا تخدم مصلحة الأردن، ولا تتفق ومصالح مواطنيه“.

وأضافت الكتلة التي تعمل على حشد أغلبية نيابية للتوقيع على المذكرة: ”نحن النواب الموقعين أدناه نرى أن هذه الحكومة لم تعد محل ثقة مجلس النواب الأردني“.