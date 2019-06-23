القوات العراقية تقطع طريق إمدادات داعش شمال البلاد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، أن قواتها نجحت في قطع طريق إمدادات تنظيم داعش بين غرب مدينة الموصل وشمال محافظة صلاح الدين.

جاء ذلك، خلال عملية عسكرية تم تنفيذها خلال اليومين الماضيين، وفق بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع.

وفي إحصائية لنتائج العملية العسكرية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، أوضح البيان أن ”عمليات إنزال متعددة وتعقب وتفتيش دقيق جرت وفقًا لقواعد اشتباك العمليات الخاصة وأسفرت العملية عن تدمير 10 أنفاق وكهوف، وقتل متشددين كانوا بداخلها“.

وأضاف البيان أنه ”تم حرق مستودعات خاصة بالمتشددين تضم مواد للدعم اللوجستي، كما تم قطع وتدمير طريق الإمداد لهم بين ناحيتي الحضر (غرب الموصل) والصينية (شمال صلاح الدين) والمناطق المحيطة بهما“.

من جهته، قال خليل النعيمي ضابط متقاعد في الجيش برتبة عقيد، إن ”العمليات العسكرية الفردية في بعض المناطق ليست الحل لقطع الطريق أمام مسلحي داعش، إذ إن المطلوب إعداد خريطة متكاملة لمواقع تواجد داعش المفترضة وشن عمليات عسكرية موحدة“.

وتابع النعيمي أن ”داعش لا يحتاج الآن للسيطرة على مناطق كما كان بين عامي 2014-2017؛ فالتنظيم يكتفي بشن هجمات نوعية ذات طابع فردي“.

وتتزامن العملية العسكرية مع تحذيرات أطلقها مختصون في الشأن الأمني من أن تنظيم داعش نجح خلال الأشهر القليلة الماضية بإعادة ترتيب صفوفه وتشكيل خلايا متفرقة في محافظات شرق وشمال وغرب البلاد مهمتها شن هجمات تستهدف مواقع عسكرية وأمنية.