عباس: مستعدون للحوار مع إسرائيل بعد دفع أموال الضرائب كاملة 

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، استعداده للحوار مع سلطات الاحتلال، بشرط دفع كافة أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل.

وقال عباس، خلال كلمة له باجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح: ”لن نستلم هذه الأموال منقوصة.. على إسرائيل أن تدفع الأموال كاملة، وفي حال هناك أي نقاش مستعدون للنقاش، لكن بعد أن تدفع الأموال كاملة“.

وأضاف: ”لن نقبل أن تخصم الأموال بحجة دفعنا لرواتب الشهداء والجرحى، ومستعدون للحوار معهم إذا شاءوا، ليس في هذا الموضوع فحسب، لكن كل المواضيع المعلقة بيننا وبينهم، الاقتصادية والمالية“.

وتقتطع إسرائيل أجزاء من أموال المقاصة الفلسطينية؛ بحجة دفع السلطة الفلسطينية لرواتب الشهداء والأسرى، فيما ردت السلطة برفض استلام تلك الأموال، ما سبب أزمة مالية كبيرة أجبرت السلطة على دفع نصف الرواتب فقط لموظفيها خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وسيناقش اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يترأسه عباس، سلسلة من القضايا الداخلية والخارجية، المتعلقة بالخطوات المقررة ردًا على الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية حول القدس.