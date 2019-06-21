الأردن.. شعفوط يكشف تفاصيل اعتقال نجله في إسرائيل

كشف قاسم شعفوط، والد معتقل أردني في إسرائيل، أن نجله ثائر غادر الأردن إلى الضفة الغربية في زيارة اعتيادية إلى مدينة الخليل ”لزيارة جدته المريضة“.

وأشار شعفوط في تصريحات لموقع ”المملكة“ الأردني إلى أنه بعد زيارة ثائر لجدته بيومين، ذهب إلى مدنية القدس للصلاة في المسجد الأقصى، وأثناء عودته جرى اعتقاله على الحاجز العسكري بين مدينتي بيت لحم والقدس.

وقال شعفوط إن آخر تواصل له مع ابنه ثائر كان قبل 10 أيام، بعد انتهاء فترة التحقيق، مشيرًا إلى أنه تم أخذ ثائر إلى سجن ”عوفر“.

وقال شعفوط ”ابني بريء والتهم ملفقة بالكامل، ابني مواطن أردني وأطالب وزارة الخارجية بالعمل على الإفراج عنه فورًا“.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بدورها قالت، إنها تتابع، وعبر القنوات الدبلوماسية، إعلان السلطات الإسرائيلية إلقاءها القبض على مواطن أردني، للتحقق والوقوف على كافة التفصيلات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.