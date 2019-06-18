الاحتلال الإسرائيلي يؤجّل هدم ”الخان الأحمر“ في القدس لما بعد انتخابات الكنيست المقبلة

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تأجيل إخلاء وهدم ”الخان الأحمر“ شرق مدينة القدس المحتلة، إلى ما بعد إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة، وتشكيل الحكومة الجديدة، بعد التقدم بطلب التأجيل للمحكمة العليا في القدس.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: ”إن تأجيل عملية إخلاء الخان الأحمر تم بناء على طلب من الإدارة الأمريكية، كي لا تؤدي الخطوة لتوتر مع السلطة الفلسطينية قبيل نشر خطة السلام الأمريكية التي باتت تعرف باسم ”صفقة القرن“.

وتقدمت جمعية ”رجابيم“ اليمينية الإسرائيلية المتطرفة للمحكمة بإصدار أمر يطالب بتفسير عدم تنفيذ إخلاء وهدم الخان الأحمر لأكثر من مرة من قِبل الحكومة الإسرائيلية.

وردت النيابة الإسرائيلية على الالتماس الذي قدمته جمعية ”رجابيم“ اليمينية، بأن التأجيل جاء بسبب الانتخابات السابقة والتجهيز لها، وعدم تشكيل حكومة جديدة.

وجاء في الرد أيضًا أن ”توقيت الإخلاء سيتم تحديده من قبل المستوى السياسي، مع مراعاة مجمل الاعتبارات المطلوبة لهذه المسألة“.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، من إقدام الحكومة الإسرائيلية على هدم الخان الأحمر وتشريد سكانه منه، بمزاعم واهية تهدف إلى تفريغ المواطنين الفلسطينيين من أرضهم لضمها لدولة الاحتلال.

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف التعدي على الأراضي الفلسطينية من خلال الاستيطان المنتسر في كل مناطق الضفة الغربية.