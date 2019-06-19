اشتباكات مسلحة بين مسلحين سلفيين وعناصر من ”الجهاد الإسلامي“ في غزة

اندلعت اشتباكات مسلحة، مساء الأربعاء، بين مسلحين تابعين لتنظيم سلفي يطلق على نفسه اسم تنظيم ”جيش الإسلام“، وعناصر من حركة ”الجهاد الإسلامي“، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مسلحين من تنظيم جيش الإسلام هاجموا عددًا من عناصر حركة الجهاد الإسلامي، وأطلقوا النار صوبهم قبل أن تتدخل عناصر من الشرطة ومسلحين من الجناح المسلح لحركة حماس، لتطويق الحادث.

وتعود خلفية الاشتباكات لحدث وقع قبل يومين، بعد أن اكتشف عناصر من سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، محاولة من عناصر سلفية للاستيلاء على مرابض صواريخ وإطلاقها تجاه إسرائيل، إلا أن مسلحي سرايا القدس أطلقوا النار صوب هذه العناصر ما أدى لإصابة أحدهم واعتقال الآخر.

وتنفي الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن عمليات إطلاق الصواريخ التي جرت مؤخرًا من قطاع غزة، وأكدت تمسكها بتفاهمات التهدئة مع إسرائيل، إلا أن إسرائيل تحمل بشكل دائم حركة حماس مسؤولية أي عملية إطلاق صواريخ من غزة.

وخلال الأسبوع الماضي، أطلق صاروخان من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، أصاب أحدها مبنى في مدينة سديروت، وردت عليه إسرائيل بقصف مواقع تتبع لحركة حماس.