قيادي في حماس ينفي قبول مقترح قديم بدولة في غزة على حساب سيناء

هاجم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، اليوم الأربعاء، القيادي في الحركة أحمد يوسف، والذي صرح في وقت سابق بوجود مقترح لدى حماس بتوسعة قطاع غزة على حساب الأراضي المصرية.

وقال الزهار في بيان له: ”أستهجن التصريحات التي أدلى بها أحمد يوسف لصحيفة دنيا الوطن، والتي ادعى فيها أنه قُدم للحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة إسماعيل هنية مشروع بتوسيع غزة في الأراضي المصرية“.

وأضاف الزهار: ”أنفي أنني بوصفي وزيرًا للخارجية الفلسطينية آنذاك، قمت بنقل هذا المقترح إلى مصر“.

وتابع، أن ”هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة بتاتًا، وهذه التصريحات تتساوق مع روايات إعلامية كاذبة، وأن الحكومة الفلسطينية العاشرة وحركة حماس لم تناقش في أي من جلساتها أو في أروقتها أي مقترح لتوسيع قطاع غزة على حساب الأراضي المصرية“.

وقال الزهار: ”نرفض مجرد استلام أي مقترح بهذا الخصوص فضلًا عن مناقشته، فموقفنا واضح وثابت أن فلسطين هي فلسطين، ومصر هي مصر“.

وكان القيادي في حماس، أحمد يوسف، قد ذكر في تصريحات صحفية، أنّه ”قُدم لحكومة إسماعيل هنية، عندما كان يوسف مستشارًا لرئيس الوزراء، عرض من جهات أوروبية بشأن مقترحات لدولة في قطاع غزة، تمُر من سيناء وتصل حتى حدود الأردن“.

وبحسب يوسف، فإن“ تلك المشاريع هي إسرائيلية، والهدف آنذاك كان توسيع غزة باتجاه الشمال، وتعويض مصر بأراضٍ أخرى بدلًا من أراضي سيناء، من أجل ربط غزة بالأردن، مع بعض أجزاء من الضفة الغربية، عبر مشروع غيورا آيلاند“.