بسبب أزمة الرواتب ..نقابة موظفي قطاع غزة تهاجم حركة ”حماس“

هاجمت نقابة الموظفين التابعة لحكومة حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، الحركة؛ بسبب أزمة تأخر رواتب الموظفين.

وقال نقيب موظفي غزة، يعقوب الغندور، إن صرف وزارة المالية بغزة الراتب للموظفين بنسبة 40% أمر مؤسف، خاصة وأن استحقاق موعد الراتب مضى عليه عدة أيام.

وأوضح الغندور، وفق وكالة (الرأي) الفلسطينية، أن وزارة المالية لم تُدخل أي تحسن على نسبة صرف رواتب الموظفين بغزة، مطالبًا الوزارة بزيادة وتحسين نسبة الصرف كل 30 يومًا، حسبما وعدت من قبل.

وكانت نقابة الموظفين، أصدرت بيانًا، أول أمس الإثنين، طالبت فيه وزارة المالية، برفع نسبة الدفعة، ورفع الحد الأدنى، لا سيما بعد نفقات واحتياجات شهر رمضان وعيد الفطر.

وأعلنت وزارة المالية في غزة، اليوم الأربعاء، صرف 40% من رواتب موظفيها بعد أكثر من 45 يومًا على صرف الراتب السابق، في حين أبدى الموظفون امتعاضهم من القرار؛ خاصة وأنه يأتي في ظروف اقتصادية صعبة للغاية.

وتصرف وزارة المالية التابعة لحماس منذ سنوات، رواتب موظفيها بنسبة 40%، في الوقت الذي ترفض فيه تطبيق اتفاق المصالحة 2017، الذي ينص على دمج الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.