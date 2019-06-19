لجنة خاصة لكشف مستهدفي مواقع أمنية ومدنية في العراق بالصواريخ

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة خاصة لمعرفة الجهات التي تطلق الصواريخ على المواقع العسكرية والمدنية في عدد من المدن والمحافظات العراقية.

وذكرت القيادة في بيان لها أنه ”تم تكليف جميع الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد والمحافظات، لتتخذ القوات الأمنية الإجراءات الرادعة ضدها، أمنيًا وقانونيًا“.

وأكدت العمليات المشتركة العراقية أن ”القوات الأمنية بكل تشكيلاتها، لن تسمح بالعبث بأمن العراق والتزاماته، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إرباك الأمن وإشاعة الخوف والقلق وتنفيذ أجندة تتعارض مع مصالح العراق الوطنية“.

وقالت الشرطة العراقية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن صاروخًا سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة جنوب البلاد، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين.

في حين أعلنت وزارة الدفاع العراقية مساء أمس الثلاثاء عن سقوط صاروخ قرب مقر قيادة عمليات نينوى، وذلك بعد يوم على قصف قاعدة التاجي في العاصمة بغداد التي تضم مقرًا للقوات الأمريكية.

ويتزامن القصف ضد القوات العراقية والقوات الأمريكية وسط تصاعد التوتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران الذي تكشف أيضًا على الأراضي العراقية.

وسبق استهداف المعسكر، سقوط قذائف هاون على قاعدة ينتشر فيها مستشارون عسكريون أمريكيون، كما سقطت صواريخ سابقًا على المنطقة الخضراء في محيط السفارة الأمريكية اتُهمت بإطلاقها فصائل مسلحة موالية لإيران.