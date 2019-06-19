بعد هجوم صاروخي.. شركة ”شل“: موظفونا بالعراق سالمون

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قالت شركة رويال داتش شل، اليوم الأربعاء، إن جميع موظفيها في العراق سالمون، وإن عملياتها في البلاد تسير بشكل طبيعي، وذلك بعد سقوط صاروخ على مقر يتبع عددًا من شركات النفط الأجنبية قرب مدينة البصرة بجنوب العراق. وأوضح متحدث باسم شل ”سنبقى متيقظين وسنستمر في مراقبة الوضع الأمني والتواصل مع السلطات المحلية“. وأشار الجيش العراقي…