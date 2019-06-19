سياسي عراقي يهدد ”الزعماء“ بتكسير أوصالهم وفتح رؤوسهم (فيديو)

أثار رئيس مجلس محافظة الأنبار، أحمد شرقي، حالة من الجدل في المجتمع العراقي بعد ظهوره في مقطع مرئي وهو يلوح بقضيبين من الخشب ويهدد من سمّاهم ”الزعماء“ بتكسير أوصالهم وفتح رؤوسهم.

وظهر السياسي العراقي وهو يتناول قضيبين من الخشب من تحت طاولة جلس أمامها، ملوّحًا بهما بطريقة تهديدية مع الوعيد اللفظي بإلحاق الأذى بمن يوجّه لهم الرسالة.

وكان المسؤول العراقي يردّ على شخص سأله: ”هذه لمن يا ريس“ ليرد عليه شرقي قائلًا: ”هذه للزعماء، الزعيم اللي يجي بالقرآن لكسر إيديه ورجليه وافتح راسه وحطوه عالمستشفى“.

يأتي ذلك الموقف من رئيس مجلس محافظة الأنبار على خلفية تصريح أحد الزعامات السياسية الذي أعلن فيه رغبته بتغيير مجلس محافظة الأنبار.

رئيس مجلس محافظة #الأنبار يهدد احمد الجبوري "ابو مازن" تم النشر بواسطة ‏هاشتاك أنباري‏ في الثلاثاء، ١٨ يونيو ٢٠١٩

وتحول أحمد الشرقي إلى مادة للسخرية والتندر خلال الساعات الماضية من قبل نشطاء ومواطنين عراقيين، الذين تساءلوا عن السبب الحقيقي للاحتفاظ بتلك العصي في مكان عمل رسمي، يجدر به أن يكون بعيدًا عن تلك الممارسات، فيما قال آخرون، إن ذلك يعبر عن سلوك السياسي العراقي الذي يواجه خصومه بالقوة، لا عبر صناديق الاقتراع.

ويقصد شرقي بتهديده رئيس كتلة المحور الوطني النائب أحمد الحبوري المعروف بـ“أبو مازن“، الذي أعلن أخيرًا رغتبه بتغيير مجلس محافظة الأنبار، بالرغم من أنه ينحدر من محافظة صلاح الدين، في إشارة إلى تمدده وتوسع مشروعه السياسي.

وكان شرقي أثار الجدل قبل أيام بحديثه عن تاريخ العراق، وإيراده اسم الرئيس السابق عبدالسلام عارف بقوله: ”عارف عبد السلام“ ما أثار موجة استياء مصحوبة بالسخرية، من تردي ثقافة الكثير من المسؤولين في المناصب العليا.