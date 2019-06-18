بعد احتجاجات لأشهر.. رئيس الوزراء العراقي يُعيد مفصولي ”الأمن“ إلى وظائفهم

أصدر عادل عبدالمهدي، رئيس الوزراء العراقي مرسومًا يقضي بإعادة ”المفصولين“ من منتسبي القوات الأمنية إلى وظائفهم.

وجاء في الوثيقة التي صدرت عن مكتب عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، أن ”رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وافق على طلب تقدمت به مستشارية الأمن الوطني، في 10 حزيران/يونيو الجاري، بشأن إعادة المفصولين“.

ووفق الوثيقة فإنه سيتم اتخاذ ما يلزم بذلك الشأن بالتنسيق مع وزارة المالية.

وعلى مدى أشهر، تظاهر المئات من عناصر الجيش والشرطة ممن تم فصلهم من الخدمة، مطالبين بإعادتهم إلى وظائفهم.

وعقب اقتحام تنظيم ”داعش“ مدينة الموصل (شمال)، صيف 2014، فرّ آلاف الجنود والضباط من الجيش والشرطة دون قتال.

وامتد الانهيار في المؤسسة العسكرية، ليجتاح تنظيم ”داعش“ بعد يوم واحد محافظتي صلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب)، ثم سيطر بعد أيام على أجزاء من محافظتي ديالى (شرق) وبابل (جنوب).

وبعد 3 سنوات من القتال، وبدعم من التحالف الدولي، أعلنت بغداد، أواخر 2017، الانتصار على ”داعش“، واستعادة الأراضي التي سيطر عليها، وتبلغ ثلث مساحة العراق.