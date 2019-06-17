فلسطين تتهم قطر بالتعدي على سيادتها بسبب مشروع الكهرباء في غزة

اتهم رئيس سلطة الطاقة في فلسطين ظافر ملحم قطر بالتعدي على السيادة الفلسطينية وتجاوز الأعراف الدبلوماسية، من خلال إجراء مشاورات لتزويد قطاع غزة بخط كهرباء من إسرائيل، ضمن تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ودون الرجوع للسلطة الفلسطينية.

وقال ملحم في تصريحات صحفية، يوم الإثنين، إن ”قطر تعدت على السيادة الفلسطينية، من خلال التواصل مع الجانب الإسرائيلي بخصوص مشروع خط كهرباء 161، ودون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية، التي تعتبر المُخول الأول والأخير بتنفيذ المشروع“.

وأضاف أنه ”لم يتم التنسيق معنا من قبل القطريين، وقطر تنفذ المشروع بعيدًا عن سلطة الطاقة في الضفة والقطاع، وإنما فقط يتواصل القطريون مع الإسرائيليين“، وفق ما ذكر موقع ”دنيا الوطن“ المحلي.

وأشار ملحم إلى أنه ”لا يجوز لأي دولة مانحة أن تتصرف دون الرجوع إلى قنوات السلطة الفلسطينية، وتحديدًا سلطة الطاقة التي تمثل الحكومة الفلسطينية، لذا هذا الإجراء مخالف لجميع الأعراف الدبلوماسية“.

وتابع أنه ”حتى لو أن مشروع خط 161 يخدم المصالح الفلسطينية، لا يجوز لأي دولة أن تتعدى على سيادة دولة فلسطين“.

وتثير التدخلات القطرية في شؤون قطاع غزة، من خلال حليفتها حركة حماس، انتقادات واسعة، خاصة من قبل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، التي أكدت أن الدور القطري ساهم في ترسيخ الانقسام وإطالة عمره، من خلال دعم الدوحة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وتقدم قطر تبرعات لقطاع غزة، ضمن محاولاتها شراء التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل في قطاع غزة، حيث تسمح إسرائيل بدخول الأموال القطرية لغزة، ضمن تفاهمات التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.