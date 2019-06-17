الخارجية الفلسطينية: تصريحات غرينبلات بشأن ضم الضفة دعوة للاستسلام

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، أن تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشرق الأوسط جيسون غرينبلات بشأن حق الاحتلال في ضم أجزاء من الضفة ”دعوة إلى الاستسلام“.

ووصفت الوزارة، في بيان صدر عنها، تصريحات غرينبلات بـ“حالة من الانصهار والتبني المطلق لرواية الاحتلال واليمين الإسرائيلي الحاكم وأطماعه الاستعمارية يبديها بلا خجل أو دبلوماسية فريق ترمب المتصهين، في عداء مكشوف وعلني للحقوق الفلسطينية والعربية“.

وقالت إنه ”في الوقت الذي كان فيه السفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان يحتفل مع نتنياهو بتدشين مستوطنة ترمب في الجولان، كان غرينبلات في مؤتمر جريدة صحيفة جروزاليم بوست يتبنى تصريح فريدمان بشأن ما ادعاه عن حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، معلنًا إعجابه بنص ومضمون تصريح فريدمان ودعمه له“.

ورأت أن ذلك ”اعتراف صريح بدعم إدارة ترمب لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك طبعًا دون تحديد طبيعة الكتل الاستيطانية وحدودها ومخططاتها الهيكلية ومضامين ومعاني فرض القانون الإسرائيلي عليها، والتي قد تتدحرج لضم كامل الضفة الغربية المحتلة“.

وأدانت الوزارة في بيانها تصريحات ووعود فريدمان وغرينبلات لليمين الإسرائيلي، واعتبرت أنها رسالة واضحة المعالم لجميع الأطراف وتأكيد أمريكي رسمي بأن إدارة ترمب حسمت الشق السياسي مما تسمى صفقة القرن لصالح الاحتلال بالكامل، ولم تبق قضية سياسية يمكن التفاوض عليها بعد أن حسمت بقرارات ترمب وتوجهاته مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية الكبرى لصالح إسرائيل وبالقوة ومن جانب واحد. ليس هذا فحسب، بل تبنت الإدارة رواية الاحتلال التي تتعامل مع شعبنا وقضيته كمشكلة ”سكان“ يحتاجون إلى برامج إغاثية وإنسانية.

وأكدت الخارجية من جديد أن ”تغول الإدارة الأمريكية الحالية على شعبنا يعكس عمق أزمتها الشرق أوسطية وعمق أزمات الاحتلال“، مشددة على أن ”شعبنا باقٍ في أرض وطنه متمسكًا بحقوقه، وهو قادر على إسقاط المشروع الأمريكي الإسرائيلي الاستعماري“.