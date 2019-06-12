الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعها المقبل في الجولان

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كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع الأحد المقبل في الجولان المحتل. وذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ الأربعاء، أن ”الحكومة الإسرائيلية قررت عقد اجتماعها القادم، الأحد، بشكل خاص في الجولان”. وأضافت أنه ”سيتم خلال الاجتماع اعتماد قرار بشأن بناء المستوطنة التي ستحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب“. وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في آذار/ مارس…