حماس تحتجز مسؤولًا بحركة ”فتح“ في غزة

احتجزت عناصر أمنية من حركة حماس في قطاع غزة، يوم الأحد، مسؤولًا في حركة فتح، فيما اعتقلت عنصرين آخرين بالحركة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن أجهزة حماس احتجزت نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة، بعد عودته إلى قطاع غزة، قرب معبر بيت حانون“.

وقال أبو عيطة بعد الإفراج عنه، إن ”عناصر من حماس احتجزته لأكثر من ساعتين، أثناء عودته إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون“.

كما اعتقلت حركة حماس، عنصرين آخرين من حركة فتح، دون تقديم أسباب واضحة للاعتقال.

وقالت حركة فتح، إن أجهزة أمن حماس اعتقلت الشاب أمين عابد من مدينة غزة، والشاب سعيد شبير من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتعتقل أجهزة أمن حماس في قطاع غزة، بين الفينة والأخرى، نشطاء محسوبين على حركة فتح، بتهم تتعلق بالتحريض على نظام الحكم في غزة، وتوجه لمعظمهم تهمة ”التخابر مع رام الله“، مقر السلطة الفلسطينية.