الجامعة العربية: مولدوفا شريكة لإسرائيل في العدوان على الفلسطينيين

اعتبرت الجامعة العربية، مساء الأربعاء، أن نقل سفارة مولدوفا من تل أبيب إلى القدس، يجعلها شريكة لإسرائيل في العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقالت الجامعة العربية، في بيان أصدرته الأربعاء، إن ”قرار حكومة جمهورية مولدوفا بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، اعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني“.

وأضاف البيان، أن ”هذا القرار يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويجعل من حكومة مولدوفا شريكة لإسرائيل في العدوان والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ويحملها تبعات المسؤولية السياسية والقانونية“.

وطالبت الجامعة العربية، حكومة مولدوفا بالتراجع عن هذا القرار ”الذي سيكون له انعكاساته السلبية على النظام القانوني الدولي وعلاقاتها مع الدول العربية، خاصة أن قضية القدس ستبقى معيارًا حاكمًا في علاقات الدول العربية بالدول الأخرى“.

وفي وقت سابق الأربعاء، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، قرار مولدوفا بنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة.

والثلاثاء، أعلن رئيس وزراء مولدوفا، بافل فليب، نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.