إسرائيل تنفذ عمليات هدم واسعة في القدس في محيط حاجز قلنديا بالقدس

نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات هدم واسعة في مدينة القدس المحتلة، حيث شرعت آليات وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال في المدينة بعمليات هدم واسعة في محيط الحاجز العسكري القريب من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وقالت وكالة ”وفا“ الفلسطينية، إن الحملة شملت حتى اللحظة هدم بناية، ومنشآت تجارية من الصفيح، وإزالة لافتات المحال التجارية، في الشارع الرئيس الممتد من الحاجز العسكري وحتى مدخل مخيم قلنديا، وسط انتشار عسكري واسع وتوتر شديد يسود المنطقة.

وتسببت إجراءات الاحتلال والحملة الواسعة التي تشنها إلى ازدحامات مرورية شديدة واختناقات حادة وطوابير طويلة من المركبات على جانبي الشارع الرئيس، وحاول السائقون استخدام طرق ترابية قرب جدار الفصل العنصري أو منطقة الكسارات لتجاوز الأزمة التي عرقلت وصول المواطنين والطلبة إلى مراكز أعمالهم، ومدارسهم، ومعاهدهم.

في ذات الإطار، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي،“كرفانًا“ يستخدم للسكن، وهدمت جدارًا في قرية أم الخير شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد رئيس مجلس قروي ام الخير إبراهيم الهذالين لـ“وفا“، بأن قوات الاحتلال داهمت القرية وهدمت جدارًا و“كرفانًا“ يستخدم للسكون، يعودان للمواطن علي عيسى التبنه.

يذكر أن الاحتلال نفذ عشرات عمليات الهدم للمساكن والمنشآت والآبار في مسافر يطا، وخرب وقرى شرق يطا خلال العام الحالي والأعوام الماضية، بذريعة عدم الترخيص، أو لقرب هذه المساكن من البؤر الاستيطانية، ومنع السكان من توسعة مساكنهم، لدفعهم على الرحيل لصالح الاستيطان.