وزير فلسطيني يكشف عن خصم إسرائيلي جديد من أموال المقاصة

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم الأربعاء، عن خصم إسرائيلي جديد من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

وقال مجدلاني، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن الحكومة الإسرائيلية خصمت (26) مليون شيكل أي ما يعادل (7.25) مليون دولار، مشيرًا إلى أن ذلك كفاتورة علاج شهرية بالمستشفيات الإسرائيلية.

وأوضح مجدلاني أن الخصم الإسرائيلي يُنفذ على الرغم من القرار الفلسطيني بوقف كافة التحويلات الطبية إلى إسرائيل، مؤكدًا على أن وزارة الصحة الفلسطينية لم تحول أي حالة مرضية إلى المستشفيات الإسرائيلية منذ ثلاثة أشهر.

وأضاف: ”فقط 31 حالة تُعالج في المستشفيات الإسرائيلية وهي حالات تستكمل علاجها فقط، وهي حالات تُعالج قبل اتخاذ قرار وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية“.

وأشار مجدلاني إلى أن إسرائيل تواصل سرقتها للأموال الفلسطينية والتحايل على الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، من أجل تبرير قرصنتها على أموال المقاصة.

يذكر أن السلطة الفلسطينية قررت وقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل منذ عدة أشهر، وذلك بعد أزمة اقتطاع إسرائيل جزءًا من أموال الضرائب الفلسطينية التي تدفع لأهالي الشهداء والأسرى.

وتبلغ قيمة أموال المقاصة (138) مليون دولار شهريًا، تجبيها إسرائيل من المعابر المشتركة، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الملحق لاتفاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.