مقتل 25 مدنيًا بشمال غرب سوريا في قصف لقوات النظام وروسيا

المصدر: أ.ف.ب

قتل 25 مدنيًا بينهم سبعة أطفال في أنحاء مختلفة من محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في قصف شنّته الاثنين قوات النظام وحليفته روسيا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأورد المرصد أنّ 13 من القتلى سقطوا في غارات جوية لقوات النظام استهدفت قرية جبالا في محافظة إدلب.

وبحسب المرصد الذي يتّخذ مقرًا له في بريطانيا فإنّ القصف السوري والروسي على هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل جهادية والتي يقيم فيها حوالى ثلاثة ملايين نسمة أسفر منذ نهاية نيسان/أبريل عن مقتل أكثر من 360 مدنيًا.

كما أسفر القصف عن تضرّر 24 مستشفى ودفع أيضًا 270 ألف شخص للنزوح إلى مناطق أكثر أمناً غالبيتها بالقرب من الحدود التركية، وفقاً للأمم المتحدة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) على جزء كبير من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة، كما تتواجد في المنطقة فصائل مقاتلة أخرى أقلّ نفوذًا.

وتخضع المنطقة المستهدفة لاتفاق روسي-تركي ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، لم يتم استكمال تنفيذه.