للمرة الثانية منذ عزل البشير.. المخابرات السودانية تحيل عددًا من الضباط للتقاعد

قالت المخابرات السودانية في بيان اليوم، إنها أحالت عددًا من الضباط على التقاعد.

وأوضح جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في البيان، أنه تمت إحالات واجراءات لتقاعد ضباط بالجهاز السبت، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وتابع أن ما ”تم ليس له أية علاقة بأي سياق تفسير بخلاف أنه إجراء سنوي يسري على الجهاز“.

ولم يوضح البيان عدد المحالين أو أسمائهم أو رتبهم.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها إحالة ضباط من المخابرات السودانية للتقاعد منذ عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وبدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم الأحد خالية مع بدء حملة العصيان المدني للمطالبة بحكم مدني في البلاد في الوقت الذي قُتل فيه رجل عمره 20 عامًا بالرصاص في أم درمان.

ودعت المعارضة وجماعات الاحتجاج الموظفين إلى البقاء في المنازل بعد اقتحام قوات الأمن مقر الاعتصام يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل العشرات كما وجه ضربة لآمال الانتقال السلمي بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان.

وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي إن المجلس مستعد للاستماع إلى مطالب المعارضة واستئناف المفاوضات التي أوقفها بعد اقتحام مقر الاعتصام.

وبعد واقعة اقتحام مقر الاعتصام أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان إلغاء كل الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع إعلان قوى الحرية والتغيير ودعا لانتخابات في غضون تسعة أشهر. لكن المعارضة رفضت ذلك.