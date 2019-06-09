”العسكري السوداني“ يعتزم فتح الطرق وينفي وجود انشقاقات بقوات الأمن

كشف المجلس العسكري في السودان اليوم الأحد، عن عزمه فتح الطرق وإزالة المتاريس بالشوارع، مشددًا على أن الروايات المتداولة عن انشقاقات بقوات الأمن، ”شائعات لا أساس لها من الصحة‎“.

وقال المجلس في بيان، إن المعلومات المتداولة عن انتشال جثامين (لمحتجين) من النيل كاذبة، مؤكدا بأن أرقام لجنة أطباء السودان (غير حكومية) عن القتلى ”غير دقيقة“، حيث دعا إلى اعتماد بيانات وزارة الصحة‎.

وشدد على أن قوات الجيش والدعم السريع تعتزم فتح الطرق وإزالة المتاريس وحماية المنشآت الحيوية.‎

وحمل المجلس، في بيانه، قوى ”الحرية والتغيير“ المسؤولية كاملة عن ”الجرائم“ التي وقعت خلال الفترة الماضية‎.

وأفاد بأن ”إغلاق الطرق والتعدي على المواطنين وحرمانهم من السفر والوصول للخدمات جريمة كاملة الأركان“.

واليوم الأحد انطلق في السودان عصيان مدني من المقرر أن ”يستمر حتى تسليم الحكم إلى سلطة مدنية“، حسب تجمع المهنيين.