الجيش الليبي يخوض معارك عنيفة على بعد كيلومترات من وسط طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، أنه بات على مقربة من قلب طرابلس، بعد معارك عنيفة استمرت ساعات في محاور متفرقة بمحيط العاصمة.

وأفادت غرفة عمليات الجيش الوطني على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، ”فيسبوك“، أن بضعة كيلومترات فقط تفصل الجيش عن قلب العاصمة، عقب مواجهات صباحية تخلّلتها غارات جوية ضد مواقع للميليشيات.

ونشرت الغرفة فيديو، تضمّن مشاهد تظهر التقدم الذي يحرزه الجيش الليبي نحو العاصمة الليبية، فيما تسمع أصوات المقذوفات وتبادل إطلاق النار بين مع الميليشيات.

ويظهر بالفيديو صوت لأحد القيادات الميدانية، فيما يبدو، يتحدّث عن نصر قريب، ويعلن عن قرب الوصول إلى مناطق بالعاصمة، على غرار ”برج الفاتح وشارع عمر المختار وطرق الشط وساحة طرابلس“.

وقال الجيش الليبي، في بيان سابق نشره فجر اليوم الخميس، إن معارك عنيفة اندلعت فجر الخميس بالتزامن مع قصف عدة مواقع للميليشيات في محيط العاصمة الليبية.