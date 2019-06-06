الجيش الليبي يشن عدة غارات على ميليشيات طرابلس ويسقط درون تركية

أعلنت صفحة غرفة عمليات الجيش الوطني الليبي بطرابلس على (فيسبوك) أن قوات الجيش استهدفت بعدة غارات فجر اليوم، أهدافا للمليشيات التابعة لحكومة الوفاق مشيرة إلى أن هذه الأهداف كانت في محيط بلدة العزيزية جنوب غرب طرابلس.

وكانت مصادر محلية بالعاصمة الليبية طرابلس أكدت سماع دوي انفجارات.

و قال المسؤول الإعلامي للواء 37 مشاة مجحفل، المنذر الخرطوش إن فرق الاستطلاع التابعة لعمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية رصدت تحركات مجموعات مسلحة قادمة عبر الطريق المعروف بـ“شليوني الزنتان“ بإتجاه وادي الحي إلى الكسارات.

وأشار الخرطوش في تصريح لـ“إرم نيوز“ إلى أن المجموعات المسلحة تتكون من عدة مسلحين أغلبهم من المعارضة التشادية التي تتبع القيادي التشادي المعارض حسن موسى.

وفي وقت لاحق أكد مصدر عسكري، تعرض مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس الى قصف جوي صباح اليوم.

وقال المصدر ذاته لـ ”إرم نيوز“ أن القصف الذي نفذته طائرة تابعة للجيش الوطني الليبي استهدف مخزن ذخيرة في المطار كان يمون ميليشات طرابلس.

فيما أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن مقاتلات سلاح الجو الليبي لاحقت طائرة تركية مسيّرة قامت بالإغارة على قوات الجيش الليبي وأسقطتها أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة وتحديدا بالقرب من الدشم العسكرية.

وفي الإطار ذاته، قال بيان صادر عن الجيش الليبي، إن معارك عنيفة اندلعت فجر الخميس بالتزامن مع قصف عدة مواقع للمليشيات في محيط العاصمة الليبية.

و أكد البيان أن قوات الجيش الليبي حققت تقدما بجميع المحاور و كبدت الميليشيات خسائر فادحة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.