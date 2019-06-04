ميشال عون يطلب تشديد التدابير الأمنية عقب هجوم طرابلس

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية في البلاد، لمواكبة فترة الأعياد وفصل الصيف.

جاء ذلك أثناء ترؤس عون اجتماعًا أمنيًا في قصر بعبدا شرق العاصمة بيروت، لبحث الهجوم المسلح الذي وقع عشية عيد الفطر في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

ويوم أمس الاثنين، قتل 4 عناصر من قوات الأمن بينهم ضابط، في اشتباكات مع مسلح بطرابلس، وجرح 4 آخرون، بينهم حارس أمن بشركة خاصة، فيما فجر المسلح نفسه بعد محاصرته بأحد المباني.

واطّلع الرئيس اللبناني على تفاصيل الاعتداء في ضوء المعلومات المتوافرة، والتحقيقات الأولية الجارية، والتي أظهرت أن له خلفيات ثأرية من الجيش والقوى الأمنية.

وشدد على أن مواجهة الإرهاب مهمة متواصلة للقوى والأجهزة الأمنية والعسكرية، وتتطلب اليقظة والجهوزية الدائمة، مركزًا على أهمية التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين مختلف هذه الأجهزة.

ودعا إلى تكثيف المتابعة الأمنية للمشتبه فيهم، والمبادرة عند الضرورة إلى تنفيذ عمليات استباقية.