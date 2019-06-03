الاتحاد الأوروبي يحث على الهدوء في السودان ويدعو إلى تحول ديمقراطي‎

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، قيادات الجيش السوداني، للسماح بالاحتجاج السلمي وحث على انتقال السلطة سريعًا لقوى مدنية.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد في إفادة دورية للصحفيين، ”نتابع تطورات الوضع عن كثب بما في ذلك هجمات اليوم على المحتجين المدنيين، وندعو المجلس العسكري الانتقالي للعمل بشكل مسؤول واحترام حق الناس في التعبير عن قلقهم“.

وأضافت المتحدثة، ”أي قرار بتكثيف استخدام القوة لن يكون من شأنه سوى إخراج العملية السياسية عن مسارها، أولوية الاتحاد الأوروبي ما زالت هي نقل السلطة سريعًا إلى سلطة مدنية“.

أدانت ألمانيا استخدام قوات الأمن السودانية ”القوة المفرطة“ ضد المعتصمين في العاصمة الخرطوم، داعية إلى وقف ”فوري“ للعنف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الخارجية الألمانية، كريستوفر بيرغر، بالعاصمة برلين.

وقال بيرغر: ”لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير لهذا العنف، ويجب وقفه على الفور“.

واعتبر أن ”حملة القمع العنيفة على مقر الاعتصام تهدد بشكل خطير عملية الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية“.

ودعا المتحدث الألماني ”جميع الجهات الفاعلة (في السودان) إلى الامتناع عن أي خطوات تصعيدية، والعودة إلى طاولة المفاوضات“.

واقتحمت قوات الأمن مقر اعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم وترددت أنباء عن مقتل تسعة أشخاص في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل نيسان.

وضمن ردود الفعل الدولية، حمّل وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، المجلس العسكري في السودان، ”مسؤولية“ فض الاعتصام بالعاصمة الخرطوم، مشددًا في تغريدة عبر ”تويتر“، على أن ”المجتمع الدولي سيحاسبه على ذلك“.

وبينما قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم، عبر حسابها على ”تويتر“، إن ”هجمات قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين خاطئة، ويجب أن تتوقف، وإن المسؤولية تقع على المجلس العسكري“، طالبت مصر كافة الأطراف السودانية بضبط النفس والعودة للمفاوضات، في بيان لخارجيتها.