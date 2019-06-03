السودان.. مقتل 9 محتجين إثر فض الاعتصام بالخرطوم

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قالت مصادر طبية ولجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الإثنين، إن تسعة قتلوا في العنف بالعاصمة السودانية الخرطوم. واقتحمت قوات الأمن مقر الاعتصام في العاصمة صباحًا في أسوأ أعمال عنف منذ عزل الرئيس عمر حسن البشير في أبريل/ نيسان. وبدأت السلطات السودانية ظهر اليوم، بفض اعتصام المحتجين من أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم. وأظهرت مقاطع فيديو…