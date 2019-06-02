العراق يرحل 122 طفلًا من أبناء النزيلات التركيات إلى بلادهم

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، عن تسفير أطفال النزيلات التركيات إلى بلادهم، والبالغ عددهم 122 طفلًا.

وذكرت الوزارة في بيان لها: أن ”مراسيم التسفير تمت وفق الضوابط القانونية المتبعة، وبحضور أمهاتهم أثناء ترحيلهم إلى المحكمة المختصة لتسفيرهم لبلادهم“.

وأوضحت أن ”حضور أمهاتهم كان من أجل توديعهم ومراعاة للحالة الإنسانية وتطبيقًا لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع النزيلات وأطفالهن“.

وأعلن مجلس القضاء العراقي، الأربعاء الماضي، عن تسليم 188 طفلًا تركيًّا خلفهم تنظيم داعش في العراق إلى بلادهم، بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.

وقال السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، في وقت سابق، إن بلاده تهدف إلى جلب عدد كبير من الأطفال الذين انضم آباؤهم وأمهاتهم إلى تنظيم داعش المتشدد في العراق، قبل عيد الفطر، مؤكدًا وجود اتفاق مع الجانب العراقي في هذا الصدد.