العراق.. الإعدام لفرنسي ثامن أدين بالانتماء لداعش  

المصدر: ا ف ب

أصدرت محكمة عراقية، الأحد، حكمًا بالإعدام على متشدد فرنسي ثامن من أصل 12 نقلوا من سوريا إلى العراق وأدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش.

وصدر الحكم على الفرنسي فاضل طاهر عويدات البالغ من العمر (32 عامًا)، بعد أن رفضت المحكمة تأكيداته بأن إفادته انتزعت تحت التعذيب.

وقال القاضي أحمد محمد علي، في بداية الجلسة إن ”التقرير الطبي يبين أنه لا توجد آثار تعذيب على جسده“.

ولم يبد عويدات أي ردة فعل حينما سمع القاضي يقرأ حكم الإعدام بحقه، حسب ”فرانس برس“.

وكان عويدات نفى في أول جلسة استماع له الاثنين الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق الذي استمر أربعة أشهر في العراق.

وقال هذا الفرنسي الذي انتقل إلى سوريا مع 22 من أفراد عائلته، وفقًا للقضاء الفرنسي، إنه تعرض للضرب من قبل المحققين ”للاعتراف بما طلبوه“.

وكشف أمام المحكمة عن كدمات على ظهره ما دفع القاضي الى إرساله لإجراء كشف طبي وتأجيل محاكمته حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل تنظيم داعش، سلمته للسلطات العراقية مع عشرة فرنسيين آخرين وتونسي.

من جهة أخرى، بدأت المحكمة الأحد محاكمة المتشدد الفرنسي فياني أوراغي (28 عامًا)، وهو من أصل جزائري بايع تنظيم داعش في حزيران/يونيو 2014.