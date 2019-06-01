بتهمة تنظيم حفلات ماجنة.. ميليشيا تعتقل منظم مهرجان رمضاني في سرت الليبية

اعتقلت ميليشيا مسلحة في ليبيا المسؤول عن مهرجان ”ليالي سرت الرمضانية“ العائلي بتهمة تنظيم حفلات ماجنة في شهر رمضان.

وقالت مصادر محلية لـ“ إرم نيوز“ أن مسلحين يتبعون كتيبة ”السلفية 604“ التابعة لحكومة الوفاق اقتادوا منظم المهرجان أحمد عبد العزيز حسين الزروق إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت المصادر أن المهرجان ”شكل فرصة للترويح عن السكان الذين طالت معاناتهم من الحروب، وتضمن حفلات غنائية وأناشيد دينية ومسابقات في إطار عائلي جميل، ولم يتضمن ما يسيء“.

ودانت حركة تنوير الحقوقية الليبية اعتقال الزروق، مشيرة إلى أن مهرجان ليالي سرت أقيم في منتزه سرت العائلي يوم 8 رمضان الحالي، وقد لاقى نجاحًا وإستحسانًا كبيرًا من قبل سكان المدينة.

وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح الزروق، واصفين المسلحين ”بأعداء الفرح“.