بعد أنباء عن وجود البغدادي بليبيا.. تأهّب في تونس

رفعت السلطات التونسية حالة التأهّب على حدودها مع ليبيا؛ على خلفية أنباء خلال الآونة الأخيرة ترجّح إمكانية تمركز زعيم تنظيم ”داعش“ أبو بكر البغدادي بالأراضي الليبية.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، إنّ ”التنسيق بين القوات الأمنية والعسكرية في تونس بلغ أعلى درجاته على مستوى الحدود الليبية؛ تحسّبًا لأيّ تطورات ميدانية إذا ما أقدم التحالف الدولي على تحديد مكان البغدادي بدقة ونفذ غارات لتصفيته، ما قد يسفر عن توترات أمنية كردود فعل من جانب الجماعات المسلّحة الموالية لداعش“.

وأوضح المصدر أنّ ”فرقًا من مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية التونسية ترابط قرب الحدود الليبية وترصد كلّ التحركات، وهي على استعداد تام للتدخّل إذا اقتضت الضرورة“.

وأضاف: ”القوات الأمنية والعسكرية جاهزة لكلّ السيناريوهات، وهي على درجة عالية من اليقظة في كامل تراب البلاد، لا سيما على الحدود مع ليبيا في ظلّ الوضع غير المستقر“.

وكانت مجلة ”جون أفريك“ ذكرت في مقال نشرته، الأربعاء الماضي، أن السلطات التونسية أخذت على محمل الجد معلومات التحالف الدولي التي تشير إلى أنه قد تم تحديد موقع أبو بكر البغدادي جنوبي ليبيا.