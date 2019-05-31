بومبيو: جهود إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا متواصلة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن تواصل جهود إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا؛ للحد من خطر الهجمات الإرهابية على تركيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيره الألماني هايكو ماس، الجمعة.

وأكد بومبيو أن ”الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة الرامية للحل السياسي في سوريا“، كما شدد على ”تأييد بلاده لجهود الحد من العنف في هذا البلد“.

وأردف الوزير قائلًا: ”لقد شاهدتم العمل الذي قمنا به مع الأتراك في منبج غرب نهر الفرات“.

وردًا على سؤال صحفي حول طلب الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا من حلفائها لإنشاء ”منطقة عازلة“ بسوريا، أفاد بومبيو بأن ”إضافة للدوريات التركية الأمريكية المشتركة في منبج، نسعى لتأسيس نظام بوسعكم تسميته منطقة عازلة أو أي شيء آخر“.

وأشار إلى أن ”جهود إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا للحد من خطر الهجمات الإرهابية على تركيا لا تزال متواصلة“، موضحًا أن ”المنطقة الآمنة المزمعة ترمي للحيلولة دون التوترات بين تركيا والمجموعات المدعومة أمريكيًا في المنطقة“.