العراق.. الصدر يطالب عبدالمهدي بالتدخل لاحتواء أزمة كركوك الأمنية

طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بالتدخل لاحتواء أزمة محافظة كركوك شمالي البلاد، أو منحه الحق في التصرف لـ“إنقاذ“ المحافظة.

وقال الصدر في بيان إن ”كركوك ضحية الفساد والصراع القومي.. يا حكومة إما أن تتصرفي أو دعونا نتصرف“.

وأضاف: ”محافظات الجنوب ترزخ في الفقر والفساد، ومحافظات الوسط أنهكتها الصراعات والفساد، وأما محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار والموصل فقد ذهبت ضحية الطائفية والفساد“.

وتابع: ”اسمعوا وعوا وتداركوا الموقف قبل فوات الآوان“.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي، أن حصيلة قتلى سلسلة تفجيرات ضربت مدينة كركوك، شمالي البلاد، انتهت بـ4 قتلى و21 جريحًا.

وقال النقيب حامد العبيدي، في شرطة كركوك، إن ”6 تفجيرات أربعة منها بعبوات ناسفة واثنين منها بسيارتين مفخختين، ضربت مناطق متفرقة داخل مدينة كركوك“.

وأوضح أن ”التفجيرات الستة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 21 شخص بجروح متفاوتة“، مشيرًا إلى أن ”من بين الضحايا عناصر أمنية“.

والخميس أيضًا، قتل شخص وأصيب 7 آخرون بجروح، جراء هجوم نفذه عناصر تنظيم داعش على قرويين جنوبي محافظة كركوك.

وزاد نشاط التنظيم مؤخرًا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذت سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.