قتلى وجرحى بسلسلة تفجيرات تهز محافظة كركوك شمالي العراق (فيديو)

ذكرت خلية الإعلام الحربي في العراق، اليوم الخميس، أن سلسلة تفجيرات هزت محافظة كركوك شمالي البلاد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت الخلية في بيان: إن ”أعمالًا إرهابية بواسطة 6 عبوات ناسفة في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد هي طبيعة التفجيرات التي وقعت في كركوك“.

وأضافت أن القوات الأمنية ”تبطل مفعول عبوتين ناسفتين أخرى“.

وأشارت إلى ”وقوع جرحى من المواطنين والمنتسبين، دون ذكر المزيد من التفاصيل“.

بدوره قال عضو مجلس محافظة كركوك برهان العاصي إن ”سلسلة انفجارات ضربت مناطق وشوارع في محافظة كركوك بينها شارع القدس”, مبينًا أن ”الانفجارات تنوعت بين عبوات ناسفة ومفخخات“.

ولفت العاصي خلال تصريح لمواقع محلية إلى ”عدم توفر الحصيلة الأولية من القتلى والجرحى, وأن القوات الامنية طوقت – على الفور- أماكن الحوادث“.

ولم تعلن القوات الأمنية لغاية الآن أية حصيلة رسمية لتلك التفجيرات، إلا أن مصدرًا مطلعًا ذكر لـ“إرم نيوز“ أن “ الحصيلة الأولية أكثر من 20 شخصًا بين قتيل وجريح“.

وتعاني محافظة كركوك من أوضاع أمنية غير مستقرة، بعد توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في بعض مدنها، فيما لا زالت التهديدات الأمنية تخيم على المدينة.