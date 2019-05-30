”العسكري السوداني“ يعقد اجتماعًا موسعًا مع قادة القوات الأمنية

عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا ضم قيادة القوات النظامية (الجيش، الأمن، الشرطة) ورؤساء الأجهزة الأمنية، لبحث الأوضاع الأمنية خلال الفترة الماضية والترتيبات والتدابير التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس العسكري، جاء الاجتماع بعد ساعات من إعلان لجنة أطباء السودان، اليوم الخميس، مقتل مواطن بطلق ناري في منطقة الصدر، ”نتيجة تبادل إطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق بالعاصمة الخرطوم (بمحيط مقر الاعتصام)، من قبل القوات النظامية“.

وبحث الاجتماع، الذي ترأسهُ نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان حميدتي، ”الأوضاع الأمنية بالبلاد خلال الفترة الماضية، والتدابير والترتيبات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن بالبلاد“.

وأقر ”ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية لوضع خطة محكمة لمنع الجريمة ومكافحة الظواهر السالبة (دون تحديد) وتأمين الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين خاصة خلال عطلة عيد الفطر“.

ويوم أمس الأربعاء، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، إنها ترتب لإقامة صلاة عيد الفطر بميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

وأخفق المجلس العسكري وقوى التغيير، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.