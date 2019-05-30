”العسكري السوداني“ يعيّن حسين جنقول محافظًا للبنك المركزي

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتعيين حسين يحيى جنقول الباشا، محافظًا لبنك السودان المركزي.

وبحسب بيان صادر عن المجلس العسكري، الخميس، فإن القرار شمل تعيين أحمد بشرى بدوي، نائبًا لمحافظ البنك.

ومنذ آذار/ مارس الماضي، تولَّى جنقول منصب محافظ المركزي المكلف.

وشغل جنقول منصب نائب محافظ البنك المركزي، وتم تعيينه في منصب مكلف بمهام المحافظ بعد إعفاء السابق محمد خير الزبير.

وعزلت قيادة الجيش في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.