عاهل الأردن يرأس وفد بلاده في ”قمتي مكة“‎

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الأربعاء، أن الملك عبد الله الثاني سيرأس وفد بلاده في قمتي ”مكة“، المقرر عقدهما الخميس والجمعة.

وقال الديوان في بيان: ”يترأس الملك عبد الله الثاني، الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة العربية الطارئة، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود“.

وأضاف: ”كما يترأس الملك، الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي ستعقد في مكة المكرمة ليلة بعد غد الجمعة، تحت شعار قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل“.

ومع تزايد التوتر والتحذير من نشوب حرب، دعت السعودية لقمتين عربية وخليجية تبدأ في 30 مايو/ أيار الجاري (الموافق الخميس)، لبحث التهديدات الراهنة، عقب استهداف سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ نفط تابعتين لشركة ”أرامكو“ السعودية.