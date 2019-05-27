نجاة طيار عراقي استهدف داعش مروحيته

أصيب طيار عراقي، الاثنين، في استهداف مسلحي ”داعش“ لمروحيته بمضادات أرضية، شرقي البلاد، وفق مصدر بوزارة الدفاع.

وقال المصدر، ، مفضلًا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن ”الطيار برتبة مقدم في سلاح الجو العراقي وأصيب بجروح، جراء تعرض مروحيته الهجومية لأضرار بعد استهدافها“.

وأضاف المصدر أن ”المروحية كانت تستهدف معاقل داعش في سلسلة جبال حمرين الممتدة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، شرق البلاد“.

وكشف المصدر هوية الطيار؛ وهو المقدم حسام آل جوير، قائلا إنه أصيب بطلقات نارية، كما أصيبت مروحيته بمضادات أرضية، قبل أن يتمكن من قيادة المروحية إلى القاعدة العسكرية.

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة ”داعش“ الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.