الإعلان عن إضراب شامل في السودان الثلاثاء المقبل

أعلنت ”قوى الحرية والتغيير“ في السودان عن بداية إضراب بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية، الثلاثاء المقبلبالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية.

جاء ذلك في بيان صدر، الجمعة، عن القوى التي تقود الحراك الشعبي في السودان.

واعتبر البيان أن ”الإضراب والعصيان المدني عمل مقاوم سلمي“، مؤكدًا أنه ”لا مناص من استخدام سلاح الإضراب، لتقويم مسار الثورة واستكمال مشوارها“.

وحدد البيان أن تكون بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء، ولفت إلى أن الإضراب سيستمر حتى الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى تنظيم مواكب (مسيرات) ”السلطة المدنية“ نحو ميادين الاعتصام الخميس القادم.

وأوضح أن الأربعاء المقبل ”سيشهد تشكيل لجان العصيان المدني في المدن والأحياء“.