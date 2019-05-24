”العسكري السوداني“ يؤكد بقاء قواته في اليمن

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، يوم الجمعة، أن زيارة نائب رئيس المجلس الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى السعودية جاءت لتأكيد بقاء القوات السودانية في اليمن.

وأضاف المجلس، في بيان، أن ”زيارة حميدتي ولقاءه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كانت تهدف إلى تقديم الشكر للسعودية على موقفها الداعم للشعب السوداني، والمجلس العسكري في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة التي تمر بها البلاد“.

وأوضح البيان، أن حميدتي أبدى استعداد السودان للوقوف مع السعودية ضد ”التهديدات والاعتداءات الإيرانية“.

وأردف: ”نعلن كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين، والقوات السودانية باقية في السعودية واليمن وستقاتل لهذا الهدف، وستظل حتى تتحقق جميع الأهداف“، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، غادر حميدتي السعودية عقب زيارة قصيرة بدأها مساء يوم الخميس، التقى خلالها ابن سلمان.

وتعد تلك الزيارة الأولى خارجيًا لحميدتي، منذ توليه منصب نائب رئيس المجلس العسكري، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي.