إسرائيل تقلص مساحة الصيد في غزة ردًا على البالونات الحارقة

قرر الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تقليص مساحة الصيد في عرض بحر قطاع غزة، بعد استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، والتي تسبب بحرائق كبيرة.

وقالت قناة i24 الإسرائيلية الناطقة بالعربية: إن ”إسرائيل قررت تقليص مساحة صيد الأسماك في بحر قطاع غزة، ردًا على البالونات الحارقة التي أدت إلى نشوب 11 حريقًا جنوب إسرائيل“.

وبحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، فإن تقليص مساحة الصيد سيكون حتى مسافة 10 أميال بحرية، وحتى إشعار آخر.

وكانت إسرائيل سمحت بزيادة مساحة الصيد في عرض بحر قطاع غزة، حتى 15 ميلًا بحريًا، ضمن تفاهمات التهدئة الأخيرة بين حماس وإسرائيل.

وأطلق فلسطينيون، على مدار يوم الأربعاء، عشرات البالونات الحارقة من قطاع غزة، ما أدى لاندلاع أكثر من 11 حريقًا في المناطق والبلدات المحاذية للقطاع.

وهددت مجموعة شبابية مقربة من حماس بإطلاق مئات البالونات الحارقة من المناطق الحدودية شرق قطاع غزة، في ظل مماطلة إسرائيل في تنفيذ استحقاقات التهدئة.

ومنذ اتفاق التهدئة الأخير، انخفضت وتيرة إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، لكنها لم تنقطع، في وقت ترى حماس أن إسرائيل تماطل في تطبيق تفاهمات التهدئة، حيث سمحت إسرائيل بإدخال 11 مليون دولار فقط من أصل 30 كان يجب أن يتم إدخالها للقطاع.